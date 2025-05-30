Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü (2)

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur’un (41) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, katil zanlısının, olaya karışanlardan akrabası olan kayınpederi O.S. olduğu tespit edildi. O.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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