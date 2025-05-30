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        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü (2)

        KATİL,KAYINPEDERİ ÇIKTIMardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur'un (41) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, katil zanlısının, olaya karışanlardan akrabası olan kayınpederi O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:18
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        Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü (2)
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        KATİL,KAYINPEDERİ ÇIKTI

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Oğur Sarıbatur’un (41) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, katil zanlısının, olaya karışanlardan akrabası olan kayınpederi O.S. olduğu tespit edildi. O.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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