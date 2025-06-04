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        Mardin'de bayram öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin'de, bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:47
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        Mardin'de bayram öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı
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        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin’de, bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, otellerdeki rezervasyonların yüzde 97’ye ulaştığını söyledi.

        Kurban Bayramı tatili öncesi Mardin’deki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Mardin camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen, ‘Uzak Şehir’ dizisiyle de son dönemlerde turistlerin ilgisini çekmeye başladı. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği kentte, tarihi sokak ve caddeler, Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bayram tatilini, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbeden kentte geçirmek isteyenlerin yoğun talebi turizmcileri de sevindirdi. Otellerdeki doluluğun yüzde 97’lere ulaştığı Mardin'de turizmciler gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        ‘MARDİN’E ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR’

        MARTOD Başkanı Özgür Azad Gürgör, Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir talep oluştuğunu ifade ederek, “Ramazan Bayramı’nda otellerimizde doluluk oranı yüzde 100’lere ulaşmıştı. Nisan ve mayıs aylarında da bayağı bir talep olmuştu. Çok sayıda misafirimizi ağırlamıştık. Kurban Bayramı’nda da yoğun bir talep var. Şu an doluluk oranımız yüzde 95 ile 97’lerde. O açıdan baya bir talep var. Ramazan Bayramı’nda kente gelen misafirlerimiz, dönüş yaptıkları yerlerde illaki dostuna, eşine burayı anlatmıştır. Çünkü çok ciddi bir talep var” diye konuştu.

        ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN BÖLGE TURİZMİNE OLUMLU KATKISI OLDU’

        Gürgör, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin bölge turizmine olumlu yansıdığını söyleyerek, “Son aylarda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin etkisiyle sadece Mardin değil, bütün bölgede, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa gibi illerimizde de doluluk oranları yükseldi. Gelen ziyaretçiler, bu bölgeyi yakından gezme fırsatı bulmuşlardır ve memnun bir şekilde de ayrılmışlardır. Tabii biz turizm ve otelciler olarak, gelen misafirlerimize nasıl daha çok memnun edebiliriz, geçen Ramazan Bayramı’ndaki eksikliklerimizi Kurban Bayramı’nda tamamlamış olduk. Gelen misafirlerimize en iyi hizmeti vereceğimizden emin olabilirsiniz” dedi.

        UZAK ŞEHİR DİZİSİNE TEŞEKKÜR

        Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in de turizme katkısı olduğunu söyleyen Gürgör, “Midyat ilçemizde de çekimleri devam eden ‘Uzak Şehir’ dizisinin de kentin turizmine ciddi katkısı oldu. Reytingde yükselişte olan dizi. Gelen misafirlerimizde bunu dile getiriyor. Bu açıdan katkılarından dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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