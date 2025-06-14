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        Otomobil, yaya geçidinden geçen motosiklete çarptı; kaza kamerada

        MARDİN'inMidyat ilçesinde yaya geçidinden geçen 3 tekerlekli motosiklete, otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:21
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        Otomobil, yaya geçidinden geçen motosiklete çarptı; kaza kamerada
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde yaya geçidinden geçen 3 tekerlekli motosiklete, otomobil çarptı. Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Midyat ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yaya geçidinden geçen 47 ADC 974 plakalı 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan Abdurrahman D. ile Muzaffer A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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