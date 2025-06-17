Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu cankurtaran kurtardı; o anlar kamerada

Olay, dün Kızıltepe ilçesindeki bir AVM'nin havuzunda meydana geldi. Havuza giren 3 yaşındaki ismi öğrenilmeyen çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun suda çırpındığını gören görevli cankurtaran Samet Aydar, havuza atlayarak çocuğu çıkardı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirlenince, ailesine teslim edildi. Çocuğun kurtarılması ise havuzun güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.