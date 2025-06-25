Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

MARDİN’in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Boztepe Mahallesi'nde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 2 kişiden ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan diğer yolcu ve TIR şoförü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.