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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:10
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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, 13.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Boztepe Mahallesi'nde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 2 kişiden ismi öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan diğer yolcu ve TIR şoförü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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