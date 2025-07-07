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        Mardin'de örtü yangını, 3 saatte söndürüldü

        MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:10
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        Mardin'de örtü yangını, 3 saatte söndürüldü
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        MARDİN’in Ömerli ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ömerli ilçesine bağlı Çimenlik Mahallesi kırsalındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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