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        Mardin'de, Alzheimer hastasından haber alınamıyor (2)

        ŞIRNAK'TABULUNDUMardin'in Midyat ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Gümüş (69), Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunarak polis merkezine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:03 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:03
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        Mardin'de, Alzheimer hastasından haber alınamıyor (2)
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        ŞIRNAK’TABULUNDU

        Mardin’in Midyat ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Gümüş (69), Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunarak polis merkezine teslim edildi. Gümüş’ün işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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