Mardin'de, Alzheimer hastasından haber alınamıyor (2)

Mardin’in Midyat ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Gümüş (69), Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunarak polis merkezine teslim edildi. Gümüş’ün işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

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