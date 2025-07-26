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        Mardin'de yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Almanya'dan gelen ve yalnız yaşayan Nazlı Peymaner (70), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:41 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:45
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        Mardin'de yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, Almanya’dan gelen ve yalnız yaşayan Nazlı Peymaner (70), evinde ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi Tunç Caddesi Mısra Sokak’taki 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Nazlı Peymaner’den haber alamayan Almanya’daki erkek kardeşi, evi kontrol etmesi için komşularına haber verdi. Komşuları, zili çalmalarına rağmen açılmayınca kapıyı zorlayarak açıp, içeri girdi. Eve giren komşuları, Peymaner’i yatak odasında hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Peymaner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Peymaner’in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Nazlı Peymaner’in bir süre önce Almanya’dan erkek kardeşiyle birlikte memleketi Nusaybin’e geldiği, kardeşinin Almanya’ya dönmesinin ardından evde yalnız kaldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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