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        Mardin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:36
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        Mardin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenişehir Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGK 685 plakalı otomobilde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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