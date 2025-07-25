Mardin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGK 685 plakalı otomobilde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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