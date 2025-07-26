Mardin 1969 Spor Bolu kampının ikinci etap çalışmalarına başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, ikinci etap kamp çalışmalarına başlandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, ikinci etap kamp çalışmalarına başlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, Bolu'da kampın ikinci etabı, yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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