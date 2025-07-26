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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Kur'an kursunu ziyaret etti

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:15
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Kur'an kursunu ziyaret etti
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, Kızıltepe Müftülüğünce Kenan Kösen Camisi'nde Kur'an kursunu ziyaret ederek kurs hakkında bilgi aldı.

        Şahin, kurs hocaları ve öğrencilerle sohbet etti.

        Ziyarette Şahin'e, ilçe müftüsü Abdullah Erdoğan eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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