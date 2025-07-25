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        Mardin 1969 Spor 3 futbolcu ile anlaştı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek Nafican Yardımcı, sağ bek Mehmet Yıldızaç ve orta saha oyuncusu Özgür Sert'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:17
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        Mardin 1969 Spor 3 futbolcu ile anlaştı
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek Nafican Yardımcı, sağ bek Mehmet Yıldızaç ve orta saha oyuncusu Özgür Sert'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek Yardımcı ve 27 yaşındaki sağ bek Yıldızaç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Erzurumspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sert’in ise bir yıllığına kiralandığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Yeni sezonda oyuncularımıza Mardin 1969 Spor formamız ile başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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