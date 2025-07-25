Mardin 1969 Spor 3 futbolcu ile anlaştı

Erzurumspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sert’in ise bir yıllığına kiralandığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek Yardımcı ve 27 yaşındaki sağ bek Yıldızaç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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