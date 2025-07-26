Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Şehir merkezinde 130 kilometre hızla makas attı; 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

        MARDİN'de sürücüsünün 130 kilometre hızla trafikte makas attığı otomobil, 3 araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:29 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehir merkezinde 130 kilometre hızla makas attı; 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN’de sürücüsünün 130 kilometre hızla trafikte makas attığı otomobil, 3 araca çarptı. Otomobildeki 4 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı, araç içinden cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaza, 22 Temmuz’da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün trafikte hız yapıp makas atarak ilerlediği otomobil, bir minibüse ardından da hafif ticari araç ve kamyonete çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı, otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hız sınırı 50 kilometre olan yolda otomobilin hız göstergesinin 130 kilometreyi gösterdiği, trafikte makas atarak ilerlediği ve kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.

        AYNI CADDEDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Kazanın yaşandığı Vali Ozan Caddesi’nde, 14 Temmuz 2024’te de Nurullah Çiçek’in makas atarak ilerlediği 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva’ya (11) çarpmıştı. Kazada İbrahim Halil ve Orhan Kemal hayatını kaybetmiş, sürücü ise tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        5 kentte orman yangını
        5 kentte orman yangını
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Mardin'de toplu taşıma sürücülerine mesleki eğitim semineri
        Mardin'de toplu taşıma sürücülerine mesleki eğitim semineri
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Kur'an kursunu ziyaret etti
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin Kur'an kursunu ziyaret etti
        Mardin 1969 Spor Bolu kampının ikinci etap çalışmalarına başladı
        Mardin 1969 Spor Bolu kampının ikinci etap çalışmalarına başladı
        Mardin 1969 Spor 3 futbolcu ile anlaştı
        Mardin 1969 Spor 3 futbolcu ile anlaştı
        Mardin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Mardin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Mardin Büyükşehir Belediyesince Ravza Caddesi'nde yol çalışması başlatıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesince Ravza Caddesi'nde yol çalışması başlatıldı