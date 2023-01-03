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Mardin'de boğaya balyozla eziyet eden sanığa tahliye

AA

Mardin'de boğaya balyozla eziyet eden sanığa tahliye

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boğanın başına defalarca balyozla vurduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanan Mustafa Yaprak, tahliye edildi.

Kızıltepe 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yaprak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar İbrahim, Abiddin, Rıdvan ve Muzaffer Bayram da avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu.

Sanık Mustafa Yaprak, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bana tekme attı. Ben de can havliyle balyozu kullandım. Tam olayı hatırlamamakla birlikte balyoz kapının yanında duruyordu. Balyozu aldım. Acımdan hatırlayamamakla birlikte 3-4 kere vurmuş olabilirim. Balyoz ile vurduktan sonra hayvanın ayaklarını bağladık. Hayvan hareket etmesin diye kaldıraç gibi bir şey vardı ona bağladık. Sonrasında kaldıracı biraz havaya kaldırdık. Hayvanı bu şekilde kestik. Çok pişmanım. Keşke hiç yaşanmasaydı. Tahliyemi talep ediyorum."

Tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Mustafa Yaprak'ın "Ceza infaz kurumunda tutuklu kaldığı süre, suçun mahiyeti, cezanın alt ve üst sınırı, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması, yargılama sonucunda ceza alması durumunda dahi infaz süresini" göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep baroları ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneğinin suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması nedeniyle davaya katılma taleplerini reddetti.

İddianamede sanıklar Mustafa Yaprak, İbrahim Bayram, Abiddin Bayram, Rıdvan Bayram ve Muzaffer Bayram hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

- Olay

Kırsal Hocaköy Mahallesi'nde, 28 Kasım 2022'de kasaplık yapan bir kişinin kesimi yapılacak boğayı, çuval geçirilen başına balyozla vurarak bayıltmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, büyükbaş hayvanın başına balyozla vuran Mustafa Yaprak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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