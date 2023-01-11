Mardin'de 19 yıldır kapalı okul Köy Yaşam Merkezine dönüştü

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MARDİN (AA) - Ömerli ilçesinde kırsal Kocasırt Mahallesinde 19 yıldır öğrenci azlığından dolayı kapalı durumda bulunan ilkokul binası Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında, okulun bakım, onarım ve donatım çalışmaları tamamlandı.

İlk etapta ilkokul ve okul öncesi sınıfları açılarak köyde ikamet eden öğrencilerin hizmetine sunulan binada, aynı zamanda vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda aile eğitimi, dikiş nakış ve okuma yazma kursu gibi bir çok alanda vatandaşlara eğitim vermeye başladı.

Merkezi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, süreç içerisinde merkezde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini arttırmayı ve bu merkezleri bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi de merkezin okul çağındaki çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hizmet edeceğini belirtti.





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