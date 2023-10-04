4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesini ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesini ziyaret etti

Vali Akkoyun, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesinde çocuklarla buluştu.

Yardıma ve sevgiye muhtaç can dostların yaşam standartlarını daha iyi seviyeye çıkarmak istediklerini kaydeden Akkoyun, "Bu yüzden modern ve konforlu yapısıyla sokakta yaşayan can dostlarımız için sıcak bir yuva haline gelen Hayvan Barınağımızda kalan hayvanlarımıza daha kaliteli bakım sağlamak ve sosyal yaşam alanları artırmak için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.