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        Mardin'de "6. Geleneksel Harire Şenliği" düzenlendi

        Mardin Büyükşehir Belediyesince "6. Geleneksel Harire Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:10
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        Mardin'de "6. Geleneksel Harire Şenliği" düzenlendi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince "6. Geleneksel Harire Şenliği" gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte belediye ekipleri, Mardin'e özgü, üzüm ve undan yapılan harire tatlısı ve cevizli sucuk hazırladı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ipe geçirilen cevizleri harire tatlısına batırarak cevizli sucuk yaptı. Akkoyun, vatandaşlara tatlı ikram etti.

        Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran Mardin'de birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

        Bölgenin "huzur adası"na dönüştüğünü belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Mardin için çalışıyoruz, üretiyoruz, gayret ediyoruz. Sizin birlik beraberliğiniz bize güç veriyor. Mardin ve bu coğrafya, huzur şehridir. Birlikte yaşamanın en güzel örnekleri bu topraklarda sergilenmektedir. Bu tablo, bu görüntü çok güzel. Sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah bu şehirde hep böyle güzellikleri konuşacağız."

        Akkoyun, kadınların yaptığı yöresel ürünlerin yer aldığı stantları da gezdi.

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