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        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:07
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        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, törende, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Konuşmanın ardından öğrenciler piyano ve ukulele dinletisi sundu, koreografi ile "Cumhuriyet" ve "ay yıldızlı bayrağım" gösterilerini yaptı.

        Etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Midyat Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Nurullah Güllü, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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