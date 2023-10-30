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        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 00:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:17
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kotek Mahallesi yakınlarında plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil devrildi.

        Kazada, Fahreddin E. (47), Muhammet E. (19), Menekşe E. (17), Müzeyyen E. (13) ve Mehmet Nur Y. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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