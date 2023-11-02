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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:10
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

        Ziyarette, Bakan Yardımcısı Aktaş'ı, Vali Tuncay Akkoyun karşıladı.

        Valilik Şeref defterini imzalayan Aktaş, Akkoyun ile makamında bir süre görüştü.

        Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da yer aldı.

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