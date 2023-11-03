Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir evden para ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin 3 zanlı yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evden çalınıp başka bir evin bahçesine gömülen ziynet eşyası ve paraya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bir evden para ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evden çalınıp başka bir evin bahçesine gömülen ziynet eşyası ve paraya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçenin 8 Mart Mahallesi'nde bir evden çalınan ziynet eşyası ve paranın bulunması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlenen bir adreste arama yapıldı.

        Dedektör ile yapılan aramada, çalınan eşyanın bahçeye gömüldüğü tespit edildi.

        Bahçedeki toprağın kazılması sonucu 13 Cumhuriyet altını, 7 altın bilezik, altın zincir, 3 altın yüzük, 7 çeşitli ebatlarda tespih, 4 bin 734 dolar, 260 Avro, 58 kağıt banknot, çeşitli kişisel malzemelerin yanı sıra 2 pasaport ve farklı isimler adına düzenlenmiş kurum ve banka kartları bulundu.

        Çalıntı eşya muhafaza altına alınırken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Kahreden gerçek duruşmada ortaya çıktı! Sinem'in ardından peş peşe ölmüşler!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Çaldıkları ziynet eşyaları ve paraları evlerinin bahçesine gömen 3 şüpheliy...
        Çaldıkları ziynet eşyaları ve paraları evlerinin bahçesine gömen 3 şüpheliy...
        Karavanla Türkiye´ye gelen turistlerin tercihlerinden biri de Mardin
        Karavanla Türkiye´ye gelen turistlerin tercihlerinden biri de Mardin
        Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezinde kurslar başladı
        Kızıltepe Belediyesi Hanımeli Kadın Merkezinde kurslar başladı
        Kızıltepe'de yöresel ürünler standı kuruldu
        Kızıltepe'de yöresel ürünler standı kuruldu
        Midyat'ta Filistinliler için kermes düzenlendi
        Midyat'ta Filistinliler için kermes düzenlendi
        Mardin'de 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen genç kadın, ağır yaralandı
        Mardin'de 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen genç kadın, ağır yaralandı