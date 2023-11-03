Mardin'de bir evden para ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin 3 zanlı yakalandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evden çalınıp başka bir evin bahçesine gömülen ziynet eşyası ve paraya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evden çalınıp başka bir evin bahçesine gömülen ziynet eşyası ve paraya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçenin 8 Mart Mahallesi'nde bir evden çalınan ziynet eşyası ve paranın bulunması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlenen bir adreste arama yapıldı.

Dedektör ile yapılan aramada, çalınan eşyanın bahçeye gömüldüğü tespit edildi.

Bahçedeki toprağın kazılması sonucu 13 Cumhuriyet altını, 7 altın bilezik, altın zincir, 3 altın yüzük, 7 çeşitli ebatlarda tespih, 4 bin 734 dolar, 260 Avro, 58 kağıt banknot, çeşitli kişisel malzemelerin yanı sıra 2 pasaport ve farklı isimler adına düzenlenmiş kurum ve banka kartları bulundu.

Çalıntı eşya muhafaza altına alınırken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.