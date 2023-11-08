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        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:22
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        Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ve kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin O. (64), Hacı O. (26), Emine O. (21), Gülistan A. (39) ve Türkan K. (43) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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