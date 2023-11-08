Mardin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ve kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin O. (64), Hacı O. (26), Emine O. (21), Gülistan A. (39) ve Türkan K. (43) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.