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        Mardin'de silahlı saldırıda ölen 90 yaşındaki kişinin cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek

        Mardin'in Midyat ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 90 yaşındaki Gevriye Akgüç'ün cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:39
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        Mardin'de silahlı saldırıda ölen 90 yaşındaki kişinin cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek
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        Mardin'in Midyat ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 90 yaşındaki Gevriye Akgüç'ün cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Kırsal Yemişli Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Akgüç'ün cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Hava yoluyla İstanbul'a gönderilen Akgüç'ün cenazesinin Zeytinburnu ilçesindeki Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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