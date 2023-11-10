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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin açıklama

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için partide aday adaylığı başvuru sürecinin başladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:40
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin açıklama
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için partide aday adaylığı başvuru sürecinin başladığını belirtti.

        Alma, yaptığı açıklamada, yerel seçim için aday başvurularının 9-17 Kasım'da alınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımız 50 bin lira bağışta bulunmak suretiyle adaylık müracaatında bulunabilecek. İl belediye başkan adaylarımız 30 bin lira, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin lira, belde belediye başkanı adaylarımız 10 bin lira, büyükşehirdeki belediye meclis üyelerimiz, büyükşehir ilçelerinin meclis üyeleri 10 bin lira, büyük şehirlerin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyeleri ile il genel meclis üyeleri de 5 bin lira bağışta bulunarak müracaat yapabilecek. AK Parti kurulduğu günden bu yana belediyecilikte hizmet anlayışına sürekli yenilerini ekleyerek bugüne kadar gelmiş tek parti. Önümüzdeki yerel seçimler de büyük önem taşımaktadır. Canla başla çalışarak, alnımızın akıyla inşallah birinci parti olarak seçimleri tamamlayacağız."

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