Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi
Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi.
Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu için teknik direktör Alkan ile resmi sözleşme imzalandı.
İmza törenine Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar katıldı.
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