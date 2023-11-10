Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu için teknik direktör Alkan ile resmi sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar katıldı.