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        Mardin'e kazandırılacak stadyum için proje sözleşmesi imzalandı

        Mardin'de inşa edilecek stadyum için proje sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:14
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        Mardin'e kazandırılacak stadyum için proje sözleşmesi imzalandı
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        Mardin'de inşa edilecek stadyum için proje sözleşmesi imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Mardin'de ön protokolü yapılan yeni stadyum için proje sözleşmesinin 8 Kasım'da imzalandığı belirtildi.

        Stadyumun FIFA standartlarında, modern ve yaşayan tesis normlarına uygun olarak projelendirileceği ifade edilen açıklamada, stadyumda bireysel spor branşları için en az 10 antrenman ve eğitim salonu, 15 soyunma odası, toplantı salonları, kapalı tribün, doğal çim zemin, 500 araç kapasiteli otopark bulunacağı bildirildi.

        Stadyum projesinin 21 Aralık 2023'te tamamlanarak, 2024'ün ocak ayında ihalesinin yapılmasının planlandığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Amacımız gençlerin ve vatandaşların spor imkanlarından faydalanmalarını sağlayacak yeterli ve güvenli tesisleri hayata geçirmek. Bu tesisler sayesinde gençlerimiz, sporcularımız ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde edecek. Tesislerle başarılarımız daha da artacak. Mardin Stadyumunun şehrimize kazandırılması nedeniyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, hemşehrimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof.Dr. Vedat Işıkhan'a ve milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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