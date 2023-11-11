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        Mardin'de lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Kızıltepe ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:13 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:19
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        Mardin'de lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Kızıltepe ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kızıltepe TOKİ İlkokulu'nda öğrenciler, turuncu kıyafetler giyerek okulun bahçesinde LÖSEV yazısı oluşturdu.

        Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş'ün de katıldığı programda, okul bahçesine lösemili çocuklar anısına ağaç dikildi.

        TOKİ İlkokulu Müdür Yardımcısı Rasime Aba, yaptıkları etkinlikle lösemili çocuklara umut dolu mücadelelerinde yanlarında olduklarını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

        Lösemili çocukların her zaman yanlarında olduklarını aktaran Aba, bu tip etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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