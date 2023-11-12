Mardin'de eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Elmalı Mahallesi'nde bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda 60 yaşındaki Fatma Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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