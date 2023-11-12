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        Mardin'de eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 20:17 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:17
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        Mardin'de eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kadın yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Elmalı Mahallesi'nde bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

        Saldırıda 60 yaşındaki Fatma Ç. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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