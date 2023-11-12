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        Mardin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 23:43 Güncelleme: 12.11.2023 - 23:47
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        Mardin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Mardin’in Midyat ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

        Kuyumcular Çarşısı önünde toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhinde slogan atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyan grup, Anıt Park'a kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Çalışan-Sen Mardin İl Başkanı Tevfik Acar, İsrail'in Gazze'de bir soykırım yaptığını söyledi.

        Bebek, çocuk ve kadınların katledildiğini aktaran Acar, "Hastaneler, okullar, camiler bombalanmaktadır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırılar yapılmaktadır. Bunun acilen durdurulması gerekmektedir." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Yürüyüşe HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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