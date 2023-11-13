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        Mardin Artuklu Üniversitesinden yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı

        Mardin Artuklu Üniversitesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:12
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        Mardin Artuklu Üniversitesinden yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ardından üniversite bünyesindeki tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alındığı anımsatıldı.

        İsrail'e yönelik boykotun her alanda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yerli ödeme sistemi TROY'a geçmek için de görüşmelere başlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "'Boykota devam' diyerek kurumsal olarak yerli TROY karta geçmek için gerekli işlemleri başlattık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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