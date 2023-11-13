Mardin Artuklu Üniversitesinden yerli ödeme aracı "TROY"a geçme kararı Mardin Artuklu Üniversitesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ardından üniversite bünyesindeki tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alındığı anımsatıldı.

İsrail'e yönelik boykotun her alanda yürütülmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yerli ödeme sistemi TROY'a geçmek için de görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "'Boykota devam' diyerek kurumsal olarak yerli TROY karta geçmek için gerekli işlemleri başlattık." ifadesini kullandı.