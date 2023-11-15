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        Mardin'de manav görünümünde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:36
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        Mardin'de manav görünümünde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, okullar bölgesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüphelinin ev, işyeri ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramada, 16 kilogram esrar, hasada hazır 26 kök keneviri bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Manav dükkanı ise mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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