Mardin'de LÖSEV'den çocuklara yönelik etkinlik Mardin'de lösemi ile mücadele eden çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Mardin'de lösemi ile mücadele eden çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Artuklu ilçesinde bir kafede düzenlenen etkinliğe lösemiyi yenen ancak tedavisi devam eden çocuklar katıldı.

Etkinlikte, şarkılar söylendi, pasta kesildi, palyaço gösterisi yapıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte konuşan LÖSEV Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Zilan Has, lösemili çocuklar ve ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

LÖSEV Halkla İlişkiler personeli Ayşegül Lökoğlu ise Mardin'deki lösemili çocukları mutlu etmek için onlara yönelik bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Çocuğuyla etkinliğe katılan Derya Altuğ, 5 yaşındaki çocuğunun 3 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.

Salih Çelik ise torununun bu hastalık nedeniyle 2 yıldır tedavi gördüğünü anlatarak, LÖSEV'e destekleri için teşekkür etti.