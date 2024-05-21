Mardin'de 120 dönüm buğday tarlası yandı

Yangın, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday ekili arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangında, 120 dönüm alan zarar gördü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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