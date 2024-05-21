Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 120 dönüm buğday tarlası yandı

        MARDİN'in Derik ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 120 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 120 dönüm buğday tarlası yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’in Derik ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 120 dönüm alan zarar gördü.

        Yangın, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday ekili arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangında, 120 dönüm alan zarar gördü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Mardin'de Büyükşehir Belediyesi ile elektrik şirketi arasında 'kesinti' pol...
        Mardin'de Büyükşehir Belediyesi ile elektrik şirketi arasında 'kesinti' pol...
        Midyat'ta Bağlar Mahallesinde açılan sondaj kuyusuyla su sorunu giderildi
        Midyat'ta Bağlar Mahallesinde açılan sondaj kuyusuyla su sorunu giderildi
        Otomobilin çarptığı Ferhat, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        Otomobilin çarptığı Ferhat, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
        Mardin'de üniversite öğrencileri Savur'u gezdi
        Mardin'de üniversite öğrencileri Savur'u gezdi
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Mardin'de, menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Mardin'de, menfez bendine çarpan otomobilin sürücüsü öldü