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        Savur'da üniversite öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele yürüyüşü

        Savur ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler bağımlılığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:08
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        Savur'da üniversite öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele yürüyüşü
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        Savur ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrenciler bağımlılığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yaptı.

        Öğrenciler, Savur tarihi çarşı merkezinden başlayarak Hükümet Konağı önüne kadar bağımlılığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Savur Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı Dr. Musaye Konak Özçelik, "Gençlerimiz her türlü bağımlılığına karşı. Faydalı nesiller yetiştirmeyi kendimize amaç olarak belirledik." dedi.

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