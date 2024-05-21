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        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı kamerada

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı iş yeri güvenlik kamerasınca yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 23:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:36
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        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı kamerada
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı iş yeri güvenlik kamerasınca yansıdı.

        8 Mart Mahallesi'nde dün, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kişiye bıçakla saldırdı.

        Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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