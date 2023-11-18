TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Mardin'deki cezaevini inceledi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığındaki heyet, ziyaret ettikleri Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

Daha sonra üyeler, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu. Yurdunuseven, burada yaptığı açıklamada, komisyon üyeleri olarak cezaevlerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dün Diyarbakır'da cezaevinde yaklaşık 15 koğuşta cezaevi sorunlarıyla ilgili inceleme yaptıklarını aktaran Yurdunuseven, şöyle konuştu:

"Rastgele koğuşlara girerek cezaevinin sorunlarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Bu tespiti rapora döküyoruz. Daha sonra üst komisyonumuza iletiyoruz. Orada da arşiv kayıtları giriyor ve ilgili Bakanlıklara ilgili birimlere bu rapor gönderiliyor. Buradaki eksikler neler, neler yapılabilir, neler düzeltilebilir, neticede 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi gereği burada devlete emanet edilmiş mahkumların sağlığı, güvenliği bizim için çok önemli. Eksikleri ilgili yerlere bildiriyoruz ve düzeltilmesini takip ediyoruz."

Geçen dönem 28 ildeki cezaevlerine ziyarette bulunduklarını, cezaevlerinde o dönemdeki komisyon üyeleri ile ciddi sorunlara çözümler getirdiklerini anımsatan Yurdunuseven, bu dönem de şimdiye kadar 3 ildeki cezaevlerini ziyaret ettiklerini, aynı amaçla incelemelerini dönem boyunca sürdüreceklerini söyledi.

Yurdunuseven başkanlığında AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan oluşan üyeler, Midyat ilçesindeki Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da incelemelerde bulunacak.