Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Mardin'deki cezaevini inceledi

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Mardin'deki cezaevini inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu.

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığındaki heyet, ziyaret ettikleri Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.

        Daha sonra üyeler, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemelerde bulundu. Yurdunuseven, burada yaptığı açıklamada, komisyon üyeleri olarak cezaevlerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Dün Diyarbakır'da cezaevinde yaklaşık 15 koğuşta cezaevi sorunlarıyla ilgili inceleme yaptıklarını aktaran Yurdunuseven, şöyle konuştu:

        "Rastgele koğuşlara girerek cezaevinin sorunlarıyla ilgili tespit yapıyoruz. Bu tespiti rapora döküyoruz. Daha sonra üst komisyonumuza iletiyoruz. Orada da arşiv kayıtları giriyor ve ilgili Bakanlıklara ilgili birimlere bu rapor gönderiliyor. Buradaki eksikler neler, neler yapılabilir, neler düzeltilebilir, neticede 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi gereği burada devlete emanet edilmiş mahkumların sağlığı, güvenliği bizim için çok önemli. Eksikleri ilgili yerlere bildiriyoruz ve düzeltilmesini takip ediyoruz."

        Geçen dönem 28 ildeki cezaevlerine ziyarette bulunduklarını, cezaevlerinde o dönemdeki komisyon üyeleri ile ciddi sorunlara çözümler getirdiklerini anımsatan Yurdunuseven, bu dönem de şimdiye kadar 3 ildeki cezaevlerini ziyaret ettiklerini, aynı amaçla incelemelerini dönem boyunca sürdüreceklerini söyledi.

        Yurdunuseven başkanlığında AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan oluşan üyeler, Midyat ilçesindeki Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da incelemelerde bulunacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        TBMM heyetinden Mardin'de Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme
        TBMM heyetinden Mardin'de Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme
        Midyat'ın en uzun caddesinin ismi, 'Filistin' olarak değiştirildi
        Midyat'ın en uzun caddesinin ismi, 'Filistin' olarak değiştirildi
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya açık kalp ameliyatı ya...
        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya açık kalp ameliyatı ya...
        Kızıltepe'de yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği
        Kızıltepe'de yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği
        Kızıltepe'de öğrenciler "Atatürk: 1881-1919" filmini izledi
        Kızıltepe'de öğrenciler "Atatürk: 1881-1919" filmini izledi
        Mardin'de çoban sertifikası olan besicilere ekipman çantası dağıtıldı
        Mardin'de çoban sertifikası olan besicilere ekipman çantası dağıtıldı