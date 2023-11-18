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        DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Mardin İl Başkanlığı binasının açılışında konuştu:

        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Küresel emperyalizm tarih boyunca bu topraklardan gözünü eksik etmemiş. Türkiye Cumhuriyeti devleti var olduğu müddetçe bir terör devletinin kurulmasına bu bölgede asla izin verilmeyecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:42
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        DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Mardin İl Başkanlığı binasının açılışında konuştu:
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        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Küresel emperyalizm tarih boyunca bu topraklardan gözünü eksik etmemiş. Türkiye Cumhuriyeti devleti var olduğu müddetçe bir terör devletinin kurulmasına bu bölgede asla izin verilmeyecektir." dedi.

        Mardin'de temaslarda bulunan Aksakal, merkez Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde DSP İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

        ​​​​​​​Aksakal, burada yaptığı konuşmada, Mezopotamya'nın kadim şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Mardin'de farklı dil, din ve milletten insanların yüzyıllar boyunca kardeşçe yaşadığını anlatan Aksakal, şöyle konuştu:

        "Bu topraklar dünyanın en önemli jeopolitik noktası, dünyanın en zengin bölgesi ve en verimli coğrafyasına sahip. Küresel emperyalizm tarih boyunca bu topraklardan gözünü eksik etmemiş. Türkiye Cumhuriyeti devleti var olduğu müddetçe bir terör devletinin kurulmasına bu bölgede asla izin verilmeyecektir. Bu bölgenin en aktif, en etkin devleti olarak başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti gerekli olan her türlü tedbiri alacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Türkiye devletinin sonsuza kadar yaşatılması yolunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği bu emaneti sonsuza kadar yaşatacağız."

        Genel seçimlerde terör örgütleri eliyle Türkiye'yi karıştırarak bölgede terör devleti oluşturma projesine "dur" demek için birlikte hareket etme kararı aldıklarını anlatan Aksakal, doğru bir kararla başarılı bir sonuç elde ettikleri söyledi.

        Aksakal, şöyle devam etti:

        "Belki toplumun belirli bir kısmı, seçimler için yüzdeye vuracak olursak yüzde 52'si bunu gördü ve Cumhurbaşkanı olarak sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. O yüzde 48'i de cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra gördü işin gerçeğini. Yerel seçimler de bu anlayış temelinde daha güçlü bir yapının ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Türkiye'de büyük bir çoğunlukla 1392 seçim çevresinde Cumhur İttifakı'nın başarılı bir seçim süreci geçireceğine inanıyorum. DSP de bu yöndeki çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı'mızla da bunu görüştük. İnşallah bu başarıyı Mardin için de hayata geçireceğiz."

        Aksakal, daha sonra DSP İl Başkanı Uğur Alka, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik ve partililerle il binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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