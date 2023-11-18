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        Mardin'de düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen narko alan uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:06 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:10
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        Mardin'de düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen narko alan uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

        Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 noktada, 221 personelin katılımıyla narko alan uygulaması yapıldığı bildirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordine dilen ve Çevik Kuvvet, TEM, Güvenlik Şube Müdürlüğü personellerinin de katıldığı uygulama kapsamında 301 araç, 40 metruk bina, 13 park ve 2 mezarlık kontrol edilirken 1051 kişi denetlendi.

        Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

        Aramalarda 1 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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