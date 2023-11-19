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        Mardin'de yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili oldu

        Mardin'de etkili olan yağmur, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:37
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        Mardin'de yağış, fırtına ve toz taşınımı etkili oldu
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        Mardin'de etkili olan yağmur, fırtına ve toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

        Toz taşınımı il merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde görüldü.

        Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaçların devrilmesine neden oldu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde kırılarak yola devrilen ağaçları kaldırarak, yolun açılmasını sağlıyor.

        Uzmanlar, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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