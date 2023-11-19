HÜDA PAR Mardin İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün insanlığı bu zulme karşı durup, el ele verip mazlumları korumak için harekete geçme yönünde teşvik edeceğiz." dedi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bütün insanlığı bu zulme karşı durup, el ele verip mazlumları korumak için harekete geçme yönünde teşvik edeceğiz." dedi.

HÜDA PAR Mardin 4. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Mardin Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan Ramanlı, genel seçimlerin, partileri için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, artık gayretlerini biraz daha yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Ramanlı, "Önümüzde çok kıymetli bir 5 yıl var. Davamızı duymayan herkese duyuracağız. Daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret göstereceğiz. Yerel seçimler için aday adaylığı başvuruları başladı. 15 Aralık'a kadar başvuruları alacağız. Genel seçimlerde ittifakla Meclis'e girdik. Birlikten kuvvet doğuyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Ramanlı, dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını belirtti.

Ramanlı, somut adım atılması ve İsrail'e karşı bazı yaptırımların uygulanması gerektiğini kaydederek, "Bütün insanlığı bu zulme karşı durup, el ele verip mazlumları korumak için harekete geçme yönünde teşvik edeceğiz. Elimizden boykot geliyorsa boykot edeceğiz. Her ne geliyorsa elimizden onu yapacağız ama herkes başını yastığı koyduğunda üzerime düşeni yaptım diyebiliyorsa ne mutlu ona." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan İsmail Çevik yeniden seçildi.