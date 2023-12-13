Mardin'de Diyabet Sempozyumu düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Diyabete Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma, Mardin Artuklu Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Reşit Yıldız ve Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Genel Sekreter Eyyup Birkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vasfiye Bayram Değer, sempozyum hakkında bilgi verdikten sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilici konuşma yaptı.

Daha sonra sempozyumda çeşitli sunumlar yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.