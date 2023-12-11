Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kurtarma kazısında deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kurtarma kazısı yapılan alanda Roma dönemine ait "villa kalıntısı"nda deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kurtarma kazısında deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kurtarma kazısı yapılan alanda Roma dönemine ait "villa kalıntısı"nda deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu.

        İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkaya Mahallesi kırsalında, halk arasında Kela Hanma (Hanım Kalesi) olarak bilinen alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine görevliler incelemelerde bulundu. İncelemelerde, alanın mimari dokusunun tahrip edildiği ve alanda çok sayıda kaçak kazı çukurunun olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine Mardin Müze Müdürü Abdulgani Tarkan başkanlığında, uzman arkeolog ve sanat tarihçisi Volkan Bağlayıcı, Müze Uzmanı Arkeolog Mehmet Şan ve 6 işçi, Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden de ekiplerin katılımıyla söz konusu bölgede 2 Ekim'de kurtarma kazısı başlatıldı.

        Kazıda, Antik Roma'da merkezi bir yapı ve bu yapı etrafına yayılmış daha küçük ek yapıların oluşturduğu duvarlarla çevrili kırsal yerleşim yeri olan Villa rusticaya (çiftlik, kır evi) ait mozaik taban döşemeleri ortaya çıkarıldı.

        Mozaiklerde balık pulu, yan yana dizilmiş üçgen, yatay ve dikey altıgen, birbirine bitişik sekizgen, kare içerisinde svastika (gamalı haç) motifleri, birbirine geçmeli kenarları yuvarlatılmış kare dizisinden oluşan kemer işi motifler, ağaç, su kuşu, ahtapot, balık, midye, fok, yılan balığı ve su bitkisi figürleri bulunuyor.

        Mardin Müze Müdürü ve kazı başkanı Abdulgani Tarkan, AA muhabirine, Kızıltepe ve Artuklu ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda Roma dönemine ait yerleşim yerinde kurtarma kazısı yürüttüklerini söyledi.

        O dönemde yönetici sınıfın kaldığı villanın kalıntılarının bulunduğunu belirten Tarkan, şöyle konuştu:

        "Ancak alan sadece kırsal villadan ibaret değil. Güney yamacında farklı mimari kalıntıların olduğu alanlar var. Yaşam alanlarının yanında nekropol alanı da mevcut. 5. ve 7. yüzyıl dönemine tarihlenen bir alan. Burası bölgeye hakim bir tepede yönetici sınıfa ait bir aile tarafından kullanılmış kırsal bir villa. Kırsal villanın çevresinde hizmetkarlara ayrılmış, askerlerin kaldığı küçük odalar da yer alıyor."

        - "Mozaikleri müzede sergilemeyi amaçlıyoruz"

        Villanın tabanında yaklaşık 100 metrekare genişliğinde mozaiklerin ortaya çıkarıldığını anlatan Tarkan, bunların erken Bizans-Geç Roma dönemine tarihlenen, üzerinde hayvan figürlerinin yoğunlukta işlendiği mozaikler olduğunu kaydetti.

        Mozaiklerin, bölgede daha önce gördükleriyle benzer olduğunu ifade eden Tarkan, "Ancak buradaki mozaiklerde hayvan figürlerinin yanında deniz canlılarını görüyoruz. Bu bölgede bir ilk. İlk defa Mardin bölgesinde yaptığımız kurtarma kazısında mozaiklerde deniz canlılarına rastladık. Bu deniz canlıları, ahtapot, çeşitli türlere ait balık figürleri ve balıkçı kuşları. Mozaiklerin daha fazla tahrip olmaması için kaldırılacak. Mozaikleri müzede sergilemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        Camiden çıktı, evine gidiyordu! Öldüren manevra!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor - Edirnespor:2-1
        Mardin 1969 Spor - Edirnespor:2-1
        Mardin 1969 Spor sahasında Edirnespor'u 2-1 yendi
        Mardin 1969 Spor sahasında Edirnespor'u 2-1 yendi
        Mardin'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
        Mardin'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
        Mardin'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Mardin'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Mardin'de Doğukan İslamoğlu anısına lokma dağıtıldı
        Mardin'de Doğukan İslamoğlu anısına lokma dağıtıldı