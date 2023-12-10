Mardin 1969 Spor sahasında Edirnespor'u 2-1 yendi

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 14. haftada konuk ettiği Edirnespor'u 2-1 yendi.

21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Muammer Sarıdağ yönetti.

Mardin 1969 Spor 46. dakikada Serkan Kösen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

55. dakikada konuk ekip Edirnespor Sait Can Açıkakın'ın attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı.

Mardin 1969 Spor, stoper Ali Eren Karadağ'ın attığı golle 76. dakika 2-1 öne geçti.

Müsabakada 2-1 galip gelen Mardin 1969 Spor haftayı 3 puanla kapatarak puanını 17'ye çıkardı.

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