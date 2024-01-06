Mardin 1969 Spor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, Caner Yılmaz, Tuncay Fındıkçı, Nebi Tiryakioğlu ve Abbas Demir'i kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, Caner Yılmaz, Tuncay Fındıkçı, Nebi Tiryakioğlu ve Abbas Demir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Eski oyuncumuz Caner Yılmaz'ın yanı sıra Tuncay Fındıkçı, Nebi Tiryakioğlu ve Abbas Demir ile anlaştık." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada görüşüne yer verilen Caner Yılmaz, Mardin 1969 Spor formasını tekrar giymenin gururunu yaşadığını belirtti.
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