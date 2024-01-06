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        Mardin 1969 Spor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

        TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, Caner Yılmaz, Tuncay Fındıkçı, Nebi Tiryakioğlu ve Abbas Demir'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:12
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        Mardin 1969 Spor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
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        TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, Caner Yılmaz, Tuncay Fındıkçı, Nebi Tiryakioğlu ve Abbas Demir'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Eski oyuncumuz Caner Yılmaz'ın yanı sıra Tuncay Fındıkçı, Nebi Tiryakioğlu ve Abbas Demir ile anlaştık." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşüne yer verilen Caner Yılmaz, Mardin 1969 Spor formasını tekrar giymenin gururunu yaşadığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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