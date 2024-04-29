Mardin'de su deposuna düşen kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde su deposuna düşen kişi, kurtarılarak tedavi altına alındı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde su deposuna düşen kişi, kurtarılarak tedavi altına alındı.
13 Mart Mahallesi'ndeki bir sitede, 24 yaşındaki A.K. (24) dengesini kaybederek su deposuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan A.K, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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