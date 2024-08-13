Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'ya ziyaret

        AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Uncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'ya ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Uncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eski AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il başkanlığına aday olan Yılmaz Başboğa, Akif Nuhoğlu, Bekir Falay ve Çelebi Araz ile partinin İl Başkan Vekili Hikmet Bülent Gözü, Uncu'yu ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, Mardin ve tüm ilçelerde üstünde bir hizmet anlayışıyla hareket ederek yollarına devam edeceklerini belirtti.

        Gençlerin geleceğine yönelik sosyal alanlarda önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin ülkesine ve halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle tüm aday arkadaşlarıma desteklerinden ve emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür diyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Müdür, imam ve veliler, köy okulunu yeni döneme hazırlıyor; tadilat, boya v...
        Müdür, imam ve veliler, köy okulunu yeni döneme hazırlıyor; tadilat, boya v...
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı tutuklandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı tutuklandı
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı kadın, öldü
        Mardin'de yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı kadın, öldü
        Mardin'de tırın çarptığı kişi öldü
        Mardin'de tırın çarptığı kişi öldü
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayında 64 bin 215 yolcuya hi...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı temmuz ayında 64 bin 215 yolcuya hi...