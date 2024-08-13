AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu'ya ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Uncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eski AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, il başkanlığına aday olan Yılmaz Başboğa, Akif Nuhoğlu, Bekir Falay ve Çelebi Araz ile partinin İl Başkan Vekili Hikmet Bülent Gözü, Uncu'yu ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, Mardin ve tüm ilçelerde üstünde bir hizmet anlayışıyla hareket ederek yollarına devam edeceklerini belirtti.