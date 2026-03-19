        Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun'un Ramazan Bayramı mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Akkoyun, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayını geride bırakarak bayram sevincini ve coşkusunu gönüllerinde hissettiklerini belirtti.

        Ramazan Bayramı'nın, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna ve mübarek bir gün olduğunun altını çizen Akkoyun, "Sevinçleri paylaşmak, gönüllerdeki kırgınlıkları kaldırmak, komşularımızı, büyüklerimizi ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi ziyaret etmek, mahzun gönülleri sevindirmek, öksüz ve yetimlerin tebessümüne vesile olmak, bayram günlerinde her zamankinden daha fazla anlam kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayattaki kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için, yolculuk yapacak tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını önemle hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerimize sağlıkla kavuşmak, bayramın huzurunu doyasıya yaşamak için lütfen dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Mardinli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

