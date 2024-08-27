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        Mardin'de 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:53
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        Mardin'de 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, ekipler durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada, gizlenmiş vaziyette 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Olaya ilişkin yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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