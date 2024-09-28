Mardin'de hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, bu kapsamda 15 ayrı "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan hükümlünün sahte kimlikle garsonluk yaptığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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