Mardin'de 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda yaptığı çalışmada Midyat'ta "yaralama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.B'nin, evinde yaptığı gizli bir bölmede saklandığını tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü evindeki gizli bölmede yakaladı.
V.B, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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