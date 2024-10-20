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        Mardin'de 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:55
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        Mardin'de 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yaptığı çalışmada Midyat'ta "yaralama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.B'nin, evinde yaptığı gizli bir bölmede saklandığını tespit etti.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü evindeki gizli bölmede yakaladı.

        V.B, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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